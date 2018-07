sentenza storica

Trattativa Stato-mafia, depositate le motivazioni della sentenza

Conferite in un maxi documento di cinquemila pagine a tre mesi dallo storico verdetto, nel giorno dell'anniversario di via D'Amelio

Oggi è un giorno di commemorazioni, ma soprattutto di legalità. In occasione del 26° anniversario della strage di via D'Amelio, la Corte d'assise di Palermo, presieduta da Alfredo Montalto, ha pronunciato le motivazioni della sentenza della trattativa tra lo Stato italiano e Cosa nostra. La pronuncia è avvenuta nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo dopo oltre quattro giorni di camera di consiglio.

Le pesanti condanne ai complici politici della mafia sono motivate in un monumentale documento di 5.000 pagine, di cui ben 14 costituiscono il solo indice, depositato a 90 giorni dalla lettura della sentenza come preannunciato. Secondo la sentenza del 20 aprile scorso la trattativa c'è stata, e sarebbe stata condotta dai carabinieri prima, dall'ex senatore di Forza Italia Dell'Utri poi.

Nello specifico, i generali del Ros Mario Mori e Antonio Subranni sono stati condannati a 12 anni per i fatti commessi fino al 1993; 12 anni anche a Marcello Dell'Utri per i fatti del 1994. E ancora, 8 anni al colonnello Giuseppe De Donno, 12 anni al boss Antonino Cinà e 28 per Leoluca Bagarella, la pena più pesante. 8 anni invece per Massimo Ciancimino, figlio di Vito e "supertestimone" del processo, accusato di calunnia nei confronti dell'allora capo della polizia Gianni De Gennaro ma assolto dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Assolto l'ex ministro Nicola Mancino, accusato di falsa testimonianza, in prescrizione invece i reati di Giovanni Brusca.

