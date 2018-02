stato-mafia

Palermo, trattativa stato-mafia, ecco le ultime

Sei testimoni che la prima sezione della Corte d’Appello di Palermo ha deciso di sentire nel processo di secondo grado contro Calogero Mannino..

Pubblicata il: 08/02/2018

Massimo Ciancimino e Luciano Violante, la giornalista Sandra Amurri e Nicola Cristella, ex autista dell’ex capo del Dap Francesco Di Maggio, il pentito Giovanni Brusca e il mafioso Pino Lipari.



Sono i sei testimoni che la prima sezione della Corte d’Appello di Palermo ha deciso di sentire nel processo di secondo grado contro Calogero Mannino, imputato della trattativa stato-mafia e assolto dal Gup Marina Petruzzella.



La richiesta dell’accusa è stata accolta solo in parte, perché preliminarmente i sostituti procuratori generali Giuseppe Fici e Sergio Barbiera avevano chiesto di sollevare una eccezione di incostituzionalità per consentire la nuova audizione di una cinquantina di testimoni.

