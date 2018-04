Processo trattativa stato-mafia

Trattativa Stato-mafia, oggi la sentenza dopo cinque anni

Verdetto previsto per le ore 16 nell'aula-bunker di Pagliarelli. Il dibattimento è cominciato nel 2013, contestato il presunto patto tra istituzioni e mafia dopo le stragi del '92

Un processo in corso dal 2013, quattro pubblici ministeri, nove imputati tra mafiosi e uomini dello Stato, un super testimone e circa 90 anni complessivi di condanne chiesti dai magistrati. Così si configura il processo sulla trattativa Stato-mafia in vista dell’ultimo atto, quando oggi alle ore 16 nell’aula-bunker del carcere Pagliarelli verrà pronunciato il verdetto finale.

Da lunedì scorso il consiglio della corte d’assise di Palermo, presieduto dal giudice Alfredo Montalto, è riunito in camera di consiglio per decidere. Gli imputati, nove persone appartenenti agli ambienti mafioso, politico e delle forze dell’ordine, sono accusati di aver stipulato un accordo segreto tra lo Stato italiano e la criminalità organizzata mafiosa per porre fine alla “stagione delle bombe” del 1992-93 che ha provocato la morte, tra le altre vittime, dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Le stragi di Capaci e via D’Amelio sarebbero state la scintilla che avrebbe portato lo Stato a optare per una trattativa con il gruppo mafioso dei corleonesi e le loro appendici infiltrate nell’ambiente politico-amministrativo.

Dai pm Nino Di Matteo, Roberto Tartaglia, Vittorio Teresi e Francesco del Bene arrivano, a vario titolo, richieste di condanne per un totale di 90 anni: rispettivamente 16 anni e 12 anni per i mafiosi Leoluca Bagarella e Antonino Cinà; 15 anni per l’ex generale Mario Mori; 12 per l’ex generale Antonio Subranni e l’ex colonnello Giuseppe De Donno; 12 anni anche per l'ex senatore Dc Marcello Dell'Utri. Per l’ex ministro dell'Interno Nicola Mancino, che recentemente ha deposto un’ultima testimonianza dichiarandosi totalmente estraneo ai fatti, la procura ha sollecitato una condanna a 6 anni. Chiesta invece una condanna di 5 anni per Massimo Ciancimino, figlio di Vito, per calunnia ai danni dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro; Ciancimino è anche il super testimone del processo. Prescritto il pentito Giovanni Brusca, deceduto a dicembre l’imputato principale del processo e artefice delle stragi di mafia Totò Riina, capo dei capi di Cosa Nostra.

