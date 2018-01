trattativa stato-mafia

La requisitoria, dopo 8 udienze, si è conclusa con la richiesta di condanne complessive a 90 anni di reclusione per i 9 imputati, per il processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia.

La Procura di Palermo ha, di fatto, chiesto la condanna a 15 anni di carcere dell’ex capo del Ros Mario Mori, imputato di minaccia e violenza a Corpo politico dello Stato.

Chiesti rispettivamente 12 anni e 10 anni per gli altri due ufficiali dell’Arma accusati: Antonio Subranni e Giuseppe De Donno.

La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a 12 anni di carcere dell’ex senatore Marcello Dell’Utri, imputato di minaccia e violenza a Corpo politico dello Stato. Intanto, Dell’Utri sta scontando una condanna a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa.

Chiesta la condanna a sei anni di carcere per l’ex ministro dell’Interno Nicola Mancino imputato di falsa testimonianza.

È stata chiesta, inoltre, la dichiarazione della prescrizione per le accuse di concorso in associazione mafiosa contestate a Massimo Ciancimino. Quest’ultimo rispondeva anche della calunnia dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro e per questo reato sono stati chiesti 5 anni di carcere.

La richiesta di prescrizione nasce dal fatto che i pm ritengono che le condotte di concorso in mafia sarebbero cessate con la cattura del boss Totò Riina, a gennaio 1993.

Invece, sono stati chiesti 16 e 12 anni di carcere per i boss Leoluca Bagarella e Antonino Cinà, accusati di minaccia a Corpo politico dello Stato.

Per il pentito Giovanni Brusca, che rispondeva dello stesso reato, i pm hanno chiesto l’applicazione dell’attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia e la dichiarazione di prescrizione delle accuse.

