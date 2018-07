morte cerebrale

Travolta da un'onda a Isola delle Femmine, la tredicenne non ce l'ha fatta

Dichiarata la morte cerebrale, dopo giorni di lotta aggrappata alla vita

Non ce l'ha fatta la ragazzina di 13 anni travolta da un'onda sabato scorso a Isola delle Femmine (PA). Questa mattina i medici hanno avviato le procedure di osservazione per dichiarare la morte cerebrale.

Sabato scorso la piccola era al mare con la famiglia, nella struttura alberghiera "La Scogliera Azzurra" di Isola delle Femmine. Non era nemmeno in acqua, stava giusto prendendo il sole. Il mare però l'ha tirata a sé con prepotenza e la tredicenne, colpita e trascinata da una forte onda, non ha potuto opporre resistenza. A salvarla dalle acque i bagnini Cosimo e Calogero Favaloro. In questi giorni la ragazzina ha lottato tra la vita e la morte, nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cervello di Palermo, con gravi ferite alla testa.

La comunità di Isola delle Femmine aveva pregato a lungo per lei, ed è affranta e sconvolta per l'accaduto. Ai genitori è stata proposta la donazione degli organi.

