Travolta sulle strisce pedonali in viale Strasburgo: 15enne ricoverata in codice giallo

Brutto incidente in viale Strasburgo, dove una 15enne è stata travolta sulle strisce pedonali.

08/06/2018

Brutto incidente in viale Strasburgo, dove una 15enne è stata travolta sulle strisce pedonali. La ragazza stava attraversando quando un 49enne che si trovava in sella al suo scooter Piaggio Liberty le sarebbe piombato addosso. L’impatto è avvenuto stamattina intorno alle 12,30, all’incrocio di via Salvatore Aldisio.

Diversi testimoni che hanno assistito alla scena hanno lanciato subito l'allarme al 118. In pochi minuti è arrivata un'ambulanza che ha portato la giovane al pronto soccorso dell’ospedale Cervello dove è entrata in codice giallo. Sul posto gli agenti della sezione Infortunistica impegnati nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

