Tre Aerei militari sorvolano Palermo e mandano nel panico i cittadini

In pochi minuti si scatena la curiosità in città e sui social parte il consueto tam tam in cerca di notizie.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/08/2019 - 21:32:33 Letto 489 volte

Tre passaggi sui cieli di Palermo di un grosso quadrimotore militare scortato da due caccia. In pochi minuti si scatena la curiosità in città e sui social parte il consueto tam tam in cerca di notizie. Ma i passaggi degli aerei erano già stati preannunciati dall'Aeronautica e non sono collegati a nessun tipo di "vento di guerra".

"Si rende noto - aveva avvertito l'ufficio stampa di Roma della forza armata - che domani, giovedì 29 agosto, avrà luogo il sorvolo delle città di Palermo, Trapani ed Erice da parte di una formazione composta da un velivolo C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa e due Eurofighter del 37° Stormo di Trapani Birgi per lo svolgimento di attività di riprese video/fotografiche. La suddetta attività sarà svolta in aderenza alle procedure e alle normative di sicurezza in vigore e avrà durata strettamente necessaria allo svolgimento delle citate riprese".

