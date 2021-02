asilo Peter Pan

Tre minori autori dell'incendio all'asilo Peter Pan, Orlando: ''Inquietudine e profonda amarezza''

L'impegno pedagogico dell'Amministrazione non si è mai fermato. In attesa dei lavori di recupero della struttura, infatti, bambine e bambini sono stati ospitati in altri asili.

“La notizia che tre adolescenti, minori di 14 anni, sarebbero responsabili dell’incendio al nido comunale Peter Pan del 2 gennaio scorso suscita inquietudine e profonda amarezza. Ma, allo stesso tempo, rafforza la convinzione della necessità di restituire al più presto al quartiere il bene comune del nido come spazio vitale a favore dell’infanzia e del suo diritto ad una educazione di qualità in grado di contribuire a fare crescere tutta la comunità educante.

L’impegno pedagogico dell’Amministrazione non si è mai fermato. In attesa dei lavori di recupero della struttura, infatti, bambine e bambini sono stati ospitati in altri asili. L’obiettivo del Comune resta quello di fare tornare il nido del Cep ad essere un luogo di solidarietà, giochi, crescita, bellezza e creatività.

Per questo, ringraziamo tutti coloro che hanno già risposto all’appello alla mobilitazione lanciato dopo il rogo dimostrando, con piccoli ma grandi gesti di solidarietà, che c’è una comunità unita e compatta“.



Lo dichiarano il sindaco, Leoluca Orlando e l’assessora alla Scuola, Giovanna Marano.



Per quanti altri volessero contribuire con un’azione di sostegno di natura economica è attivo il conto corrente intestato a “Comune di Palermo – Io sto con Peter Pan”, presso la tesoreria comunale alla Banca Nazionale del Lavoro, con il seguente

Iban: IT13B0100504600000000011435

Swift/Bic: BNLIITRR.



Oltre alla donazione già arrivata grazie al Palermo F.C., che ha messo all’asta le magliette della squadra raccogliendo oltre cinquemila euro, si è ricevuta la disponibilità di supporto da parte del gruppo “Resilienti in movimento”, dell’associazione “Stupendamente”, di due sezioni del Rotary Club, della cassa edile Cepima e molte altre persone a titolo individuale.



Nelle prossime settimane l’Amministrazione provvederà a coordinare tutte le manifestazioni di solidarietà pervenute.

