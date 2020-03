coronavirus

Tremila euro in buoni spesa per le famiglie dello Zen

L'idea solidale nasce per venire incontro alle famiglie disagiate che vivono nella zona del centro commerciale Conca d'oro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/03/2020 - 18:12:27 Letto 385 volte

Tremila euro in buoni spesa per le famiglie dello Zen 2. È l’iniziativa della direzione del centro commerciale Conca d’oro in collaborazione con la caserma dei carabinieri che ha sede proprio nel quartiere di San Filippo Neri (Zen 2).

L’idea solidale nasce per venire incontro alle famiglie disagiate che vivono nella zona del supermercato del cento commerciale della zona, rimasto aperto fra le attività necessarie, come prevede il decreto per arginare il contagio del coronavirus. Ma anche per far comprendere alla gente che soprattutto n questo momento i supermercati forniscono più che mai beni necessari e vanno difesi.

A partire dalla prossima settimana i carabinieri insieme con i volontari dell’associazione Bayty Baytik distribuiranno i buoni alle famiglie con bambini in serie difficoltà da quando l’emergenza coronavirus ha congelato i lavori che gli permettevano in qualche modo di andare avanti: i tremila euro offerti dalla direzione del Conca d’oro si sono trasformati in buoni da 50 euro per ogni famiglia. Solo per generi di prima necessità.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!