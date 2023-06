Trenitalia

Trenitalia, Bevilacqua-Varrica: ''Governo immobile. Ministeri convochino immediatamente Comdata''

Depositata interrogazione al Senato da parte della senatrice Dolores Bevilacqua per chiedere immediato intervento del Governo sul passaggio di commessa del servizio clienti Trenitalia da Almaviva a Comdata.

“Col destino dei lavoratori Almaviva ancora sospeso e un surreale silenzio istituzionale sulla riattivazione del 1500, il Governo nazionale dovrebbe quantomeno preooccuparsi di garantire un trasferimento ordinato della commessa Trenitalia da Almaviva a Comdata. E invece, nonostante la giusta mobilitazione dei lavoratori che sono oggetto dell'ennessimo ricatto, assistiamo ad una completa inerzia fel Governo Meloni. Si sveglino e convochino subito la società e i sindacati per riportare il tutto nei giusti binari”. Lo affermano la senatrice Dolores Bevilacqua e il deputato regionale Adriano Varrica del Movimento 5 Stelle.

“La clausola sociale - aggiungono Bevilacqua e Varrica - non può essere utilizzata come strumento di ricatto dei lavoratori, anche un Governo miope sul tema del lavoro e dei diritti come quello della Meloni dovrebbe capire che la legge va fatta rispettare”.

Fonte: M5S

Fonte Immagine: M5S

