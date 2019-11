droga

Trenta chili di hashish nascosti nelle portiere dell'auto: arrestato 34enne *VIDEO*

Controlli dei Carabinieri in via Regione Siciliana: arrestato 34enne trovato in possesso di 30 kg di hashish occultati nell'autovettura.

Pubblicata il: 15/11/2019

I carabinieri di Monreale, durante un posto di controllo in via Regione siciliana, hanno fermato per eccesso di velocità un’autovettura Citroen C3 cross mentre si dirigeva verso il centro della città di Palermo.

L’atteggiamento dell’uomo, un 34enne napoletano, ha insospettito i militari che hanno deciso di condurlo in caserma per ulteriori accertamenti.

A seguito della perquisizione sull’autovettura gli operatori hanno rinvenuto, abilmente occultati all’interno dei pannelli delle portiere, 30 chilogrammi di hashish suddivisi in 300 panetti da 100 grammi ciascuno.

L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale “Lorusso” dove dovrà scontare la misura cautelare della custodia in carcere disposta dall’autorità giudiziaria a seguito dell’udienza di convalida.





Fonte: Carabinieri

