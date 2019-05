bonus 80 euro

Tria annuncia il taglio degli 80 euro, il PD insorge

Per il ministro dell'Economia, gli 80 euro sono ''una misura sbagliata'' e vanno ''riassorbiti'' in una riforma fiscale.

22/05/2019

Giù le mani dagli 80 euro! Il Pd, con in testa gli esponenti più vicini a Matteo Renzi, fanno muro all'annuncio di Giovanni Tria sulla misura simbolo del governo Renzi. Per il ministro dell'Economia, gli 80 euro sono "una misura sbagliata" e vanno "riassorbiti" in una riforma fiscale. A ribattere, tra i primi, via social network è Maria Elena Boschi: "Tolgono soldi a 10mln di italiani che da 5 anni sono stati aiutati dal governo Renzi. Ministro, la cosa fatta male non sono gli 80€, ma è il governo di cui fa parte lei".

Andrea Marcucci, il capogruppo del Pd al Senato, è ancora più netto: "La banda del buco che sta al governo si appresa a mettere le mani nelle tasche degli italiani. Per costruire una legge di Bilancio insostenibile, la maggioranza toglie a 10 milioni di famiglie circa 920 euro all'anno per finanziare due misure bonsai: il reddito di cittadinanza e la flat tax".

