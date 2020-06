Coronavirus

Tribunali fermi, M5S: ''Accolto appello avvocatura siciliana. Sbloccare stallo uffici giudiziari''

''Abbiamo presentato un emendamento al Dl Rilancio volto a sbloccare lo stallo negli uffici giudiziari'', dichiara Valentina D'Orso, deputata del MoVimento 5 Stelle.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/06/2020 - 08:59:41 Letto 365 volte

"Abbiamo raccolto l’appello che anche l’avvocatura siciliana, riunita sabato a Palermo, ha lanciato, e come Commissione Giustizia abbiamo presentato un emendamento al Dl Rilancio, a mia prima firma, volto a sbloccare lo stallo negli uffici giudiziari". Lo dichiara Valentina D'Orso, deputata del MoVimento 5 Stelle in Commissione giustizia alla Camera.



"Con l'emendamento - spiega D’Orso - proponiamo di riportare al 30 giugno il termine ultimo per l'adozione delle misure organizzative anti contagio. Per evitare assembramenti e garantire il rispetto del distanziamento sociale, abbiamo previsto la possibilità di estendere gli orari di apertura degli uffici e la distribuzione dei dipendenti in più turni orari”.



“Abbiamo stabilito, inoltre, che talune udienze, quali ad esempio quella di precisazione delle conclusioni, vengano svolte a trattazione scritta, salvo che una delle parti faccia richiesta di trattazione in presenza o da remoto, per evitare lunghi differimenti d'udienza. La giustizia non può e non deve fermarsi”, ha concluso la parlamentare del Movimento 5 Stelle.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!