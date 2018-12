Micciche-Faraone

Trizzino: ''Micciche-Faraone legati da tornaconto comune, come Patto Nazareno''

''Il binomio Miccichè/Faraone è quanto di più logico possa verificarsi di questi tempi in Sicilia. Dio li fa e poi li accoppia''. Lo afferma il portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera, Giorgio Trizzino.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/12/2018 - 16:43:43 Letto 334 volte

"Il binomio Miccichè/Faraone è quanto di più logico possa verificarsi di questi tempi in Sicilia, e non c’è neanche tanto da stupirsi. Molto simili caratterialmente, poco distanti da un punto di vista comunicativo, quasi uguali in una logica di necessità di sopravvivenza politica. Mai più a proposito potrebbe essere utilizzata la massima ‘’Dio li fa e poi li accoppia‘’. Ed è, infatti, sconcertante assistere ancora al desolante gioco degli accordi stile Patto del Nazareno, per l’unico tornaconto che accomuna la vecchia politica: quello di riproporsi in una guerra comune contro il voto dei cittadini che li ha fatti fuori. L’accordo Miccichè/Faraone non ci dice niente di nuovo: appartiene alle dinamiche del vecchio sistema, quello che con tanta resistenza non vuol venire giù come merita". Lo afferma il portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera, Giorgio Trizzino.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!