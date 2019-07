Troupe aggredita

Troupe delle Iene aggredita a Palermo. Calci e schiaffi a La Vardera

Una troupe delle ''Iene'' è stata aggredita a Palermo.

Pubblicata il: 29/07/2019

Una troupe delle "Iene" è stata aggredita a Palermo durante le riprese per un'inchiesta relativa al reddito di cittadinanza. L'inviato Ismaele La Vardera si trovava con il cameraman in via Divisi per intervistare alcuni lavoratori che hanno percepito il reddito.

Nel corso delle domande, però, la troupe è stata aggredita. Il cameraman è stato colpito alla testa. È intervenuta la polizia e i sanitari del 118 e dalla polizia.

