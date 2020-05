Peschereccio disperso

Trovato cadavere in mare al largo di Ustica; apprensione per i dispersi di Terrasini

Un cadavere è stato trovato in mare al largo di Ustica.

Un cadavere è stato trovato in mare al largo di Ustica. È stato avvistato casualmente dall'equipaggio del traghetto Antonello Da Messina che collega Palermo a Ustica.

Si attende l'arrivo della motovedetta della guardia costiera. Il corpo non è stato ancora identificato e non è escluso che si tratti di uno dei due marittimi del peschereccio di Terrasini "Nuova Iside" che risultano ancora dispersi, Matteo e Vito Lo Iacono, padre e figlio di 53 e 27 anni. Giovedì pomeriggio, nello stesso tratto di mare, è stato trovato il cadavere di Giuseppe Lo Iacono, 33 anni di Cinisi, anche lui si trovava a bordo del pescherecchio uscito in mare per una battuta di pesca tra Ustica e San Vito Lo Capo.

Ieri pomeriggio, nella Chiesa Madre di Cinisi si sono svolti i funerali per dare l'ultimo saluto a Giuseppe Lo Iacono, che lascia moglie e quattro figli minori.

