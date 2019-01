cane mutilato

Trovato cane mutilato a Borgo Nuovo, Caramanica: ''Sindaco e magistrati che dicono?''

''Condanniamo con assoluta fermezza quanto accaduto nelle scorse ore a Borgo Nuovo, dove tra la spazzatura è stato ritrovato senza vita un povero cane mutilato'', così, in una nota, Gabriella Caramanica segretario nazionale di Rivoluzione Animalista.

"Condanniamo con assoluta fermezza quanto accaduto nelle scorse ore a Borgo Nuovo - quartiere della città di Palermo -, dove tra la spazzatura è stato ritrovato senza vita un povero cane mutilato. Siamo di fronte a un atto orribile, tragico, che non può e non deve passare sotto silenzio. Auspichiamo che inquirenti e forze dell’ordine chiariscano presto le dinamiche dell’accaduto e consegnino alla giustizia gli autori di questo vile gesto criminale. Il nuovo anno, dunque, è partito nello stesso modo in cui si è chiuso il vecchio: violenza e terrore nei riguardi dei nostri amici animali. Ruolo importante, purtroppo, in questo dilagare di atti criminali nei confronti degli animali è rivestito dalla indifferenza dei magistrati che pongono in secondo piano tali crimini, non applicando le pene e, quindi, mancando di punire i reati che dovrebbero essere invece equiparati ai crimini commessi nei confronti dell'essere umano. Tornando allo specifico di Palermo, infine, “Rivoluzione Animalista” chiede al sindaco Orlando di intervenire con urgenza, denunciare l’accaduto e costituirsi parte civile in un eventuale processo, in quanto massima autorità locale di pubblica sicurezza e tutela animale”.

Così, in una nota, il segretario nazionale di “Rivoluzione Animalista”, Gabriella Caramanica.

