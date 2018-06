droga

Trovato agonizzante in viale Regione Siciliana: in corpo ovuli di eroina. Arrestato liberiano

Al momento del ritrovamento il corriere aveva problemi respiratori. Un intervento chirurgico ha permesso di salvargli la vita e di rivelare l'impressionante quantità della sostanza ingerita

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/06/2018 - 15:42:53 Letto 572 volte

Ha ancora molte zone d'ombra e contorni indefiniti, la vicenda di droga emersa nel corso degli ultimi giorni che ha portato all’arresto di Peter Park, 45enne liberiano trasformatosi in "ovulatore": allo stesso tempo corriere e contenitore di eroina.

Alcuni giorni fa Park, irregolare sul nostro territorio e con precedenti per reati nell'ambito degli stupefacenti, è stato trovato in viale Regione Siciliana dagli agenti della polizia di Palermo, riverso a terra e con problemi respiratori.

Gli approfonditi esami cui è stato sottoposto in un ospedale cittadino hanno evidenziato la presenza di ovuli di droga nel suo corpo. Per scongiurare la morte dell'uomo, e in secondo luogo per accertare la natura della sostanza ingerita, lo straniero è stato sottoposto a un intervento d'urgenza che consentisse di asportare gli ovuli dall’addome.

Il responso dell'intervento è ai limiti del verosimile: Park aveva in corpo ben 120 grammi di eroina, suddivisa in 10 ovuli.

Le sue condizioni di salute sono gradualmente migliorate, e dopo la degenza ospedaliera in stato di arresto è stato trasferito al carcere Pagliarelli. La polizia sta ancora indagando per risalire a committenti, destinatari ed altri beneficiari della catena dello spaccio di cui il liberiano certamente rappresentava soltanto un anello. Anello che, come in tanti altri casi di droga ingerita, è stato a un passo dallo spezzarsi.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

