Truffa assicurazioni, le ultime novità

Il coinvolgimento di esponenti mafiosi, ma anche le richieste di aiuto a Cosa nostra di persone che pur partecipando alle truffe alle assicurazioni si sono sentite a loro volta truffate dai capi della banda

Il coinvolgimento di esponenti mafiosi, ma anche le richieste di aiuto a Cosa nostra di persone che pur partecipando alle truffe alle assicurazioni si sono sentite a loro volta truffate dai capi della banda: sono due dei temi che gli inquirenti stanno cercando di approfondire nell'ambito dell'inchiesta sulla gang palermitana (60 indagati in questo filone) che organizzava falsi incidenti stradali spaccando le ossa di persone bisognose, che accettavano in cambio di soldi, e che coinvolge anche un medico e un avvocato.

Gli inquirenti stanno cercando nei bassifondi della criminalità prove per dare certezze al quadro indiziario che va oltre al dato acquisito: alcuni gruppi criminali davano la "compartecipazione" alle pratiche di falsi incidenti stradali (o le cedevano in cambio di alte percentuali sulle liquidazioni delle compagnie assicurative) a Michele Caltabellotta, la mente "professionale" della gang

Nel decreto di fermo dei pm che conducono l'indagine, la mafia viene citata tre volte. Significative le intercettazioni in cui alcuni indagati appaiono 'terrorizzati' per la possibile violentissima reazione degli appartenenti al predetto 'livello superiore' (verosimilmente composto da appartenenti a Cosa Nostra)". La mafia quindi, tendono a scoprire le indagini, prendeva una parte degli introiti dei falsi incidenti stradali? L'ipotesi è che per lavorare in libertà la banda pagasse il pizzo sulle somme incassate dalle assicurazioni. Ma all'interno di questo contesto ci potrebbe essere di più. Alcuni mafiosi potrebbero esser stati interpellati da vittime, all'inizio compiacenti, che dopo aver subito lesioni e fratture non sono rimaste soddisfatte di quanto ottenuto. La cosca mafiosa citata nel decreto è quella di Brancaccio, quartiere, peraltro, dove sono stati creati molti dei falsi incidenti.

