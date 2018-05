truffa dello specchietto

Truffa dello specchietto a Misilmeri, un arresto

Colpiva con dei sassi inducendo la vittima a fermarsi con la scusa di avergli rigato la fiancata dell'autovettura...

Pubblicata il: 09/05/2018

Nella giornata di ieri, i Carabinieri Nucleo Operativo e Radiomobile di Misilmeri in collaborazione con la stazione di Bolognetta, hanno tratto in arresto un uomo con l’accusa di truffa. D’amico Giuseppe 33enne di Avola, dopo essersi avvicinato all’autovettura di un anziano la colpiva con dei sassi inducendo la vittima a fermarsi con la scusa di avergli rigato la fiancata dell’autovettura. In quel frangente il D’amico riusciva a farsi consegnare 100 € dalla vittima a titolo risarcitorio.

Grazie alla segnalazione di alcuni cittadini ed all’impianto di videosorveglianza presente nel comune di Bolognetta, i militari sono riusciti a ricostruire tutta la dinamica ed a trarre in arresto il malfattore. L’uomo volto noto alle forze di polizia, quale autore della “truffa dello specchietto”, è stato tratto in arresto e ristretto presso le camere di sicurezza della stazione di Misilmeri in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna così come disposto dall’Autorità Giudiziari di Termini Imerese. Tradotto presso il Tribunale di Termini Imerese, a seguito di convalida dell’arresto è stato disposto l’obbligo di firma.

Fonte: Carabinieri

