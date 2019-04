finti Carabinieri

Truffe agli anziani, sgominata banda di finti Carabinieri

Sgominata banda di sedicenti Carabinieri, dedita alle truffe agli anziani, nelle province di Palermo, Trapani ed Agrigento.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/04/2019 - 13:26:48 Letto 442 volte

Ieri su provvedimento emesso dalla Procura di Sciacca, è stato sottoposto agli arresti domiciliari a Napoli un 34enne del luogo. A conclusione delle indagini sviluppate dalla Stazione di Terrasini, questi - con precedenti specifici - è stato individuato quale responsabile di 10 truffe perpetrate dal 1° all’8 agosto 2018, nei Comuni di Sciacca (AG), Menfi (AG), Alcamo (TP), Terrasini (PA), Partinico (PA), Campofelice di Roccella (PA), Caltavuturo (PA), San Vito lo Capo (TP), Capaci (PA).

Alle vittime, tutte anziane, il truffatore faceva credere di essere l’avvocato di un congiunto appena arrestato e detenuto presso una caserma dell’Arma, che quindi non poteva essere contattato in alcun modo, ottenendo gioielli o denaro in cambio della immediata liberazione. Per essere più credibile, faceva parlare gli anziani, al telefono, con un sedicente Maresciallo dei Carabinieri, rimasto ignoto.

Un terzo soggetto è stato denunciato, quale prestanome che si era intestato il noleggio della vettura usata per le truffe.

I tre sono riusciti ad impossessarsi complessivamente di circa 23.000 euro.

L’Arma dei Carabinieri ha presentato un vademecum con consigli utili per prevenire le truffe ai danni degli anziani.

Il manuale consultabile accedendo al link http://www.carabinieri.it/cittadino/dossier/truffe-agli-anziani permette di evitare di cadere vittime di raggiri da parte di malintenzionati.

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!