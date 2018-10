conferenza internazionale per la Libia

Trump a Palermo nel mese di novembre?

Donald Trump potrebbe giungere a Palermo il mese prossimo per partecipare alla conferenza internazionale per la Libia, che l'Italia ospiterà il 12 e 13 novembre.

Lo rivela il giornale on line libico “Arab 21” ripreso dall’agenzia di stampa ‘Nova’ sul proprio sito in italiano. Trump l’11 novembre sarà a Parigi, dove parteciperà alle celebrazioni per la vittoria nella Prima guerra mondiale ma ha cancellato la visita del giorno dopo a Dublino, in Irlanda per “motivi di agenda” e questo lascia pensare ad una intenzione di partecipare alla conferenza di Palermo alla quale potrebbe prendere parte anche il presidente russo, Vladimir Putin.

