Tunisini sbarcati a Lampedusa, domani il rimpatrio

16/09/2018

Inizierà da domani il rimpatrio dei 184 tunisini sbarcati venerdì a Lampedusa. I migranti, secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, verranno rimpatriati con i voli charter attualmente utilizzati nell’ambito dell’accordo in vigore con la Tunisia che prevede procedure semplificate per il rimpatrio dei cittadini sbarcati sulle coste siciliane, con un massimo di 80 rimpatri a settimana.

I primi 40 dovrebbero dunque partire domani, ma ci vorranno invece un paio di settimane affinché tutti i 184 vengano riportati nel paese nordafricano: l'accordo attuale prevede sì procedure semplificate di rimpatrio per i cittadini sbarcati sulle coste siciliane, dopo le verifiche sull'identità svolte dal console tunisino a Palermo o da suoi rappresentanti; ma stabilisce anche che su ogni volo charter non possano salire più di 40 tunisini a volta, ognuno dei quali scortato da due poliziotti, con un massimo di 80 rimpatri a settimana.

E da Tunisi non è arrivato alcun via libera a modificare queste condizioni. Il primo volo dovrebbe dunque decollare domani e il secondo è previsto per giovedì. Poi altri due voli sono in programma la settimana successiva, se non emergeranno novità dall'incontro già pianificato per martedì al Viminale.

