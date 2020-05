Turismo

Turismo, Di Maio: ''No a black list tra Paesi Ue''

''Dal 3 giugno l'Italia ripartirà a 360 gradi. Ci si potrà muovere tra le regioni e siamo pronti ad accogliere in sicurezza i cittadini europei', dice il Ministro degli Esteri Di Maio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/05/2020 - 16:46:13 Letto 364 volte

"Dal 3 giugno l'Italia ripartirà a 360 gradi. Ci si potrà muovere tra le regioni e siamo pronti ad accogliere in sicurezza i cittadini europei". Così il Ministro degli Esteri Di Maio.

"Inammissibili black list tra Paesi europei, i corridoi turistici, tramite accordi bilaterali, sono contro lo spirito dell'Unione europea", dice il ministro. "Ci impegniamo a fornire un reporty settimanale in più lingue sull'andamento epidemiologico in Italia, regione per regione".

