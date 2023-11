agricoltura

Tutela degli agricoltori e i prodotti italiani, Lollobrigida annuncia: all'Ue un documento per garanzia sicurezza e qualità''

''La richiesta dell'Italia è questa: l'agricoltore venga riconosciuto come il primo manutentore del territorio, il primo ambientalista'', ha dichiarato il ministro per l'Agricoltura e la sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida.

“Al Consiglio Agricoltura e pesca di domani a Bruxelles, tratteremo un tema molto importante, quello della visione dell'agricoltura che per noi non è nemico dell'ambiente e non lo è mai stato. In Europa si è investito per diminuire le produzioni, l'allevamento, la pesca, danneggiando il nostro tessuto produttivo. L'Italia domani si presenterà con un proprio documento, sottoscritto da tante altre nazioni, come Austria e Francia. E' un documento sulla ridefinizione del ruolo dell'agricoltore che - questa è la nostra richiesta - deve tornare ad essere centrale". Lo ha dichiarato il ministro per l'Agricoltura e la sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, in un punto stampa a margine dell'evento della Settimana della cucina italiana nel mondo a Bruxelles.

"La richiesta dell'Italia è questa: l'agricoltore venga riconosciuto come il primo manutentore del territorio, il primo ambientalista", ha aggiunto il ministro.

“La Settimana della cucina italiana è un evento fondamentale -ha spiegato Lollobrigida- perché raccontiamo l'Italia attraverso il nostro biglietto da visita principale, quello più apprezzato, che racconta la qualità dei nostri prodotti, delle nostre trasformazioni, la possibilità di raccontare le nostre filiere produttive che partono dalla produzione, passano dalla trasformazione, arrivano alla distribuzione garantendo sicurezza, rispetto dell'ambiente, buoni prodotti che possono essere conosciuti all'estero attraverso i nostri ristoranti di qualità e che fanno venir voglia di visitare l'Italia perché i nostri prodotti alimentari hanno un rapporto con il territorio, con il luogo di provenienza intimo”. Per questo, ha sottolineato il ministro, "il regolamento delle IG che abbiamo fortemente richiesto in Europa, garantisce esattamente il legame tra prodotti di qualità e territorio"

Lollobrigida auspica "che tutta l'Europa assuma questa consapevolezza e diciamo si determini a evitare che questi prodotti artificiosi entrino nella cultura alimentare del nostro continente".

