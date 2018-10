popolazione siciliana

Tutti scappano dalla Sicilia, i numeri dicono questo

La popolazione siciliana è sempre più vecchia e già nel 2030 le soglie di vecchiaia saranno simili alle regioni del centro-nord. Da qui al 2050, secondo le proiezioni dell'Istat, la Sicilia avrà perso un milione di abitanti.

La popolazione siciliana è sempre più vecchia e già nel 2030 le soglie di vecchiaia saranno simili alle regioni del centro-nord. Da qui al 2050, quando secondo le proiezioni dell’Istat la Sicilia avrà perso un milione di abitanti a causa di denatalità e di emigrazione, la quota percentuale degli anziani risulterà più alta che nel Nord d’Italia.

Sono questi i dati scaturiti da una ricerca su “La risorsa anziani e la Sicilia – le condizioni sociali degli anziani in Sicilia: da elemento residuale ad attore protagonista”, realizzata dall’istituto di studi e ricerche Ires “Lucia Morosini” per conto dello Spi Cgil Sicilia e presentata nel corso del XII congresso regionale dell’organizzazione sindacale.

“Questo andamento demografico – ha rilevato il segretario generale dello Spi Sicilia, Maurizio Calà – si inscrive in un contesto socio-economico in crisi in cui il 29% (dato 2017) delle famiglie (pari a 580 mila unità), 6 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente, è in condizione di povertà relativa, cosa che rende più complicato anche accedere alle cure sanitarie e tenere uno stile di vita salutare”.

La conseguenza è che la popolazione siciliana, assieme a quella campana, è la più esposta ai principali fattori di rischio per la salute e la speranza di vita alla nascita di 65 anni è tra le più basse in assoluto a livello nazionale, fino a 4 anni in meno rispetto al Nord.

La ricerca dell’Ires dà conto anche del fatto che, nel 2018 il 30% dei pensionati siciliani (circa 271 mila unità) ha avuto un reddito da pensione inferiore ai 750 euro lordi (in Italia il 23%) e il 43,2% ha una pensione inferiore a mille euro (il 34,3% dato italiano). Peggiore la situazione delle donne: il 39,3% delle donne siciliane over 65 nel 2016 aveva un reddito da pensione che non raggiungeva i 750 euro mensili, a fronte del 19,6% degli uomini della stessa fascia di età “Questo è frutto della mancanza di lavoro, della discontinuità lavorativa e del sommerso”, ha aggiunto Calà.

Dalla ricerca è anche emerso che oggi in Italia sono pensionati il 97,1% degli ultrasessantenni, mentre in Sicilia solo l’81,5%. “Ciò significa – ha concluso Calà – che c’è una parte consistente di anziani senza copertura assicurativa. Se si guarda alle pensioni da lavoro, la media italiana è del 62,5% mentre in Sicilia siamo intorno al 40,9%. Di fatto gli anziani hanno difficoltà a curarsi e questo sia perché la sanità non è più gratuita, ma anche per problemi irrisolti, tra cui quello delle liste d’attesa, che producono un’emigrazione sanitaria che in Sicilia vale 190 milioni all’anno”.

