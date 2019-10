aggressioni

Ubriaca e violenta, aggredisce medici al Buccheri La Ferla

Aggredita una dottoressa e un'infermiera con calci e pugni al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla.

Una giovane di 18 anni in stato di ebbrezza ha aggredito una dottoressa e un'infermiera con calci e pugni al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla a Palermo. E' successo la notte scorsa. Il medico e l'infermiera stavano cercando di occuparsi della paziente che ha dato in escandescenze.



Sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno riportato la calma e identificato la giovane che è stata denunciata per violenza a pubblico ufficiale e lesione. La dottoressa e l'infermiera sono state medicate dai colleghi.

