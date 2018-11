aggressione poliziotti

Ubriaco si scaglia contro i poliziotti

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/11/2018 - 12:23:19 Letto 366 volte

Ha dato fastidio ai passeggeri a bordo di un autobus a Catania e il conducente ha chiamato la polizia segnalando che a bordo c'era un uomo molesto. Gli agenti hanno raggiunto il capolinea degli autobus in via Archimede e hanno identificato l’uomo, ubriaco che ha tentato di aggredire i poliziotti, aggredendoli e sferrando calci e pugni e costringendoli così ad usare lo spray al peperoncino per immobilizzarlo.

Così è stato arrestato Nicolò Xalfa, nato a Scordia, di 59 anni, per resistenza a pubblico ufficiale.

Il cinquantanovenne, su disposizione del pm di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della questura in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.

