Uccide la moglie e un bimbo di 3 anni a colpi di mannaia

Tragedia in un'abitazione a Cremona...

Tragedia in un'abitazione a Cremona dove un cittadino cinese di 51 anni ha ucciso a colpi di mannaia la moglie di 46 anni, anche lei di nazionalità cinese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. Un bambino di tre anni, figlio di un'amica della coppia, rimasto ferito in modo grave, non ce l'ha fatta. Il piccolo era stato colpito alla testa. Il 51enne è stato arrestato.

