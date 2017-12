omicidio

Uccise ladro con un colpo di fucile: condannato a 9 anni e 4 mesi

La Corte d'Assise di Brescia ha condannato a 9 anni e 4 mesi per omicidio volontario il 33enne che uccise in strada con un colpo di fucile un ladro...

14/12/2017

La Corte d'Assise di Brescia ha condannato a 9 anni e 4 mesi per omicidio volontario Mirco Franzoni, il 33enne che uccise in strada con un colpo di fucile ravvicinato il ladro di origine albanese Eduard Ndoj. Il malvivente, la sera del 14 dicembre 2013 a Serle, nel Bresciano, era entrato nell'abitazione del fratello. Il pm aveva chiesto 16 anni, sempre per omicidio volontario.

La sentenza della Corte d'Assise di Brescia è arrivata dopo otto ore di camera di Consiglio spiegando che "in Italia è vietato rubare, ma anche uccidere e che se l'imputato avesse chiamato i carabinieri oggi staremmo celebrando un semplice processo per furto e non per omicidio". L'avvocato della difesa, Gianfranco Abate, aveva chiesto l'assoluzione "perché si è trattato di un dramma accidentale" e dopo la lettura del dispositivo si è detto insoddisfatto: "Leggeremo le motivazioni, ma non siamo contenti e non condividiamo la sentenza".

"Non volevo uccidere è partito un colpo accidentalmente perché lui voleva portarmi via dalle mani il fucile" la tesi difensiva del 33enne bresciano. Contrariati i familiari più stretti della vittima, il fratello e lo zio che, con i genitori del 20enne ucciso, si erano costituiti parte civile. "Se fosse stato scoperto in casa capisco anche sparare, ma non si può impugnare un fucile in strada e uccidere. Mi aspettavo almeno 20 anni di condanna" il commento dello zio della vittima. Proprio oggi, lui e il fratello di Eduard Ndoj sono stati raggiunti da un provvedimento della Questura di Brescia che vieta loro di mettere piede nel Comune di Brescia per i prossimi tre anni perché - si legge nel provvedimento - "non avendo residenza a Brescia e nemmeno un lavoro a Brescia non c'è motivo plausibile della loro presenza nel Comune". "Un provvedimento assurdo, non lo capisco. Noi volevamo solo giustizia, non vendetta" il commento del fratello della vittima.

Con la sentenza la Corte d'Assise di Brescia ha disposto un risarcimento provvisionale immediatamente esecutivo di 50mila euro a testa per i genitori di Eduard Ndoj e di 25 mila per il fratello. Rigettata la richiesta di risarcimento presentata dall'avvocato Alessia Brignoli per gli zii del giovane ucciso quattro anni fa. Complessivamente il legale di parte civile aveva formulato una richiesta di 3 milioni e 700mila euro per il danno subito. La Corte d'Assise di Brescia ha poi deciso l'invio alla Procura degli atti per aprire un procedimento per falsa testimonianza nei confronti di quattro teste comparsi in aula durante il dibattimento.

"La vicenda - aveva spiegato in aula il pm Kati Bressanelli - è avvenuta con un sottofondo omertoso perché' tutti ritengono Franzoni un bravo ragazzo che non è da condannare e la vittima un ladro che ha meritato la fine che ha fatto".

