Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Sasha è arrivato a Palermo. Mantegna: ''Meraviglioso condividere la sua gioia e quella della sua famiglia''

Il ragazzo ucraino non riusciva a tornare in Italia a causa della guerra, è arrivato a Palermo dopo un viaggio lungo e difficile, considerata la sua disabilità.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/03/2022 - 09:25:27 Letto 744 volte

"Ieri sera finalmente Sasha, il ragazzo ucraino che non riusciva a tornare in Italia a causa della guerra, è arrivato a Palermo dopo un viaggio lungo e difficile, considerata la sua disabilità.

Grazie alla disponibilità della famiglia affidataria, che per tanti anni lo ha ospitato, è stato possibile seguire passo passo la sua fuga dall'Ucraina per mettersi in salvo, intercettando gli aiuti possibili per favorire la sua protezione.

E' stato meraviglioso condividere la gioia di Sasha e della sua famiglia all'arrivo in aeroporto dopo tanta preoccupazione per la sua sicurezza. Benvenuto Sasha".

Lo dichiara l'assessore alla Cittadinanza Solidale, Maria Mantegna.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!