giornalisti

Ue, Caterina Chinnici: ''Tutelare i giornalisti da violenze e minacce per difendere la democrazia''

''Tutelare i giornalisti da violenze e minacce significa proteggere il diritto all'informazione e, con esso, la democrazia''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/03/2018 - 18:40:09 Letto 342 volte

“Tutelare i giornalisti da violenze e minacce significa proteggere il diritto all’informazione e, con esso, la democrazia”. Lo afferma l’eurodeputata di S&D Caterina Chinnici commentando il voto a larghissima maggioranza con in quale stamattina a Bruxelles la commissione Libe del Parlamento Europeo ha approvato la risoluzione non legislativa su pluralismo e libertà dei media.

“Dopo i recenti attentati in cui hanno perso la vita i giornalisti investigativi Daphne Caruana Galizia e Jan Kuciak, fatti che impongono inchieste approfondite quanto imparziali, il documento varato oggi rappresenta un segnale importante – sottolinea Caterina Chinnici, firmataria di numerosi emendamenti recepiti nel testo – perché esprime la necessità di riaffermare con forza che la libertà di espressione deve essere difesa attivamente dalle istituzioni anche attraverso un apposito quadro normativo. La risoluzione però ha anche un respiro più ampio, guardando sia alle regole per salvaguardare il pluralismo e l’indipendenza dell’informazione, sia all’universo dei new media e di Internet dove maggiore è la necessità di bilanciare l’esercizio della libertà di espressione con il rispetto della dignità della persona e dei diritti fondamentali”.

Tra le proposte sostenute da Caterina Chinnici e accolte nel testo finale, la richiesta agli stati membri dell’UE di istituire organismi di regolamentazione in collaborazione con le organizzazioni dei giornalisti che possano documentare violenze, minacce o pressioni subite dai reporter e occuparsi della loro tutela a livello nazionale. Inoltre, si chiede sia alla Commissione Europea che agli stati membri di investire risorse sull’alfabetizzazione mediatica per consentire agli utilizzatori del web di riconoscere più facilmente notizie e contenuti falsi, mentre ai gestori di social media si chiede di sviluppare strumenti che consentano agli utenti di segnalare potenziali fake news. La risoluzione propone anche tutele per gli informatori che agiscono nell’interesse pubblico rivelando casi di malaffare e, infine, misure per contrastare la pubblicazione di contenuti illeciti, tra cui quelli legati alla propaganda terroristica, alla pedopornografia e al cyberbullismo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!