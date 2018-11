epurato Forello

Ugo Forello rimosso dal M5s Palermo: ''Sono stato epurato''

Il capogruppo di M5S al consiglio comunale di Palermo Ugo Forello, viene sollevato dall'incarico con un post pubblicato sulla pagina facebook.

Il capogruppo di M5S al consiglio comunale di Palermo Ugo Forello, viene sollevato dall'incarico con questo post pubblicato sulla pagina facebook:

I consiglieri comunali e di circoscrizione del M5S di Palermo, nel ringraziare per il lavoro svolto in questi mesi il consigliere Ugo Forello, augurano buon lavoro al nuovo capogruppo Antonino Randazzo. La rotazione, già prevista dall'inizio della consiliatura, sarà formalizzata domani presso gli uffici competenti con il passaggio di consegne. La rotazione del capogruppo è una delle caratteristiche distintive del M5S, volta a garantire ai vari portavoce eletti di rappresentare il Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale.

E Forello risponde anche lui sulla sua pagina facebook:

"Nel ringraziare chi mi ringrazia per l’egregio lavoro svolto in questo anno e mezzo, tengo a precisare quanto segue. Le modalità che avrebbero portato alla sostituzione del capogruppo, qualora fossero confermate, determinerebbero, purtroppo, una frattura inaccettabile in un percorso di condivisione e rispetto delle più elementari regole di convivenza, tanto in consiglio comunale quanto nel movimento 5 stelle. La circostanza che si sarebbe svolta una riunione “carbonara” senza la partecipazione dell’attuale capogruppo e di un altro componente del consiglio comunale m5s, Giulia Argiroffi - che avrebbe dovuto sostituirmi alla conclusione della sessione bilancio - mina la fiducia dei cittadini e attivisti che credono ancora nei principi di trasparenza e legittimità.

Tutto ciò rappresenterebbe un gravissimo sgarbo politico e istituzionale che, guarda caso, sarebbe avvenuto all’indomani di una mia presa di posizione sulle polemiche e attacchi indifferenziati ricevuti dai giornalisti. Non vorrei pensare ad un’azione di epurazione e sanzionatoria volta a impedire a ciascuno di noi, nel rispetto dei ruoli e funzioni, a esprime un libero pensiero. Rimango capogruppo fin quando non si svolgerà una riunione regolare e legittima fra i cinque consiglieri comunali di Palermo, gli unici che hanno il potere di decidere se, quando e come sostituire il capogruppo. Fino a prova contraria e salvo che la decisione presa all’unanimità in una precedente riunione del gruppo verrà confutata da tutti, quando rassegnerò le dimissioni a sostituirmi sarà la Cons. Giulia Argiroffi. Non vorrei che dietro tutto ciò ci sia la mano dei vertici del movimento, certo è un fatto notorio che quello che (allo stato illegittimamente) verrebbe indicato come capogruppo è persona di fiducia e legata a doppio mandato con il deputato all’Ars, Giancarlo Cancelleri, e il deputano nazionale, Adriano Varrica. Rimango al mio posto a difendere la possibilità di dissentire e criticare nel rispetto di tutti, in un percorso di apertura e confronto perché tutto ciò costituisce l'essenza della democrazia."

Il commento del sindaco Leoluca Orlando, sull'epurazione di Ugo Forello dal Gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle:

"Attacco alla libertà di stampa, dileggio dei cittadini con disabilità, controllo politico sulla divulgazione scientifica, proposte di legge per vietare il lavoro agli stranieri non solo migranti. Ora anche la repressione del dissenso interno. Per coloro che ancora avessero dubbi su ciò che sta avvenendo in Italia, la "epurazione" di Ugo Forello dal Gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle non può che suonare come un definitivo campanello di allarme sulla deriva culturalmente e concretamente pre-fascista della maggioranza di governo gialloverde. Rattrista vedere quel partito, nato come movimento che diceva di promuovere partecipazione e democrazia, ridotto a mera stampella di Salvini di cui scimmiotta metodi e proposte, in una folle corsa verso l'oscurantismo. In questo clima, non si può che chiamare alla resistenza tutti coloro che hanno a cuore non tanto la democrazia formale, quanto la possibilità di civile convivenza e il futuro del nostro paese e delle nostre comunità.”

Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune: "L’epurazione di Ugo Forello, da capogruppo del Movimento Cinque Stelle a Palermo, dimostra la vera natura del M5S. E' evidente che criticare il "capo" per le sue scelte politiche rappresenta un reato di lesa maestà.

Per cultura politica sono sempre rispettoso delle autonome scelte dei partiti tuttavia appare particolarmente preoccupante questa modalità di interpretare la democrazia da parte di un partito al governo del Paese. Esprimo solidarietà al collega Ugo Forello per la modalità con cui è stato 'fatto fuori' . Non voglio entrare nelle dinamiche interne ai singoli movimenti ma qualora fosse vera la ricostruzione fatta dal collega, secondo il quale è stato 'epurato' solo perchè ha contestato Di Maio, saremmo davanti a un fatto molto grave, che lede la dignità dei consiglieri comunali ed erode la libertà di parola di chiunque".

