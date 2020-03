coronavirus

Ultimo caso di coronavirus a Palermo, l'uomo è di Terrasini

L'uomo è rientrato in Sicilia in aereo ieri sera dal nord Italia, dove aveva trascorso gli ultimi giorni per lavoro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/03/2020 - 18:04:13

È di Terrasini l’uomo che questa mattina è risultato positivo al test del coronavirus all'ospedale “Cervello” di Palermo e che, in attesa del ricovero, è rimasto per ore nella tenda triage allestita all'esterno del nosocomio palermitano. L'uomo, 55 anni, proprietario di una piccola azienda di trasporti del Palermitano, è rientrato in Sicilia in aereo ieri sera dal nord Italia, dove aveva trascorso gli ultimi giorni per lavoro.

L'imprenditore ha iniziato ad accusare i primi sintomi influenzali con difficoltà respiratorie, febbre e forte affaticamento proprio poco prima di atterrare all'aeroporto “Falcone-Borsellino”. Accompagnato da un collaboratore direttamente al pronto soccorso dell'ospedale “Cervello”, l'uomo è poi risultato positivo al tampone del coronavirus. In quarantena volontaria la moglie e i tre figli dell'imprenditore che fino ai primi giorni della scorsa settimana si trovava nel piccolo centro marinaro della provincia di Palermo. La famiglia, da ieri sera, è costantemente monitorata dai sanitari.

