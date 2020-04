Festa della Liberazione

Un 25 aprile diverso, inedito, amaro

Il 75° anniversario della Liberazione senza cortei, discorsi, strette di mano, abbracci. Il coronavirus ha stravolto anche i giorni di festa.

25/04/2020

Un 25 aprile decisamente diverso, inedito. Il 75° anniversario della Liberazione senza cortei, discorsi, strette di mano, abbracci. Il coronavirus ha stravolto anche i giorni di festa, giorni che venivano dedicati anche alle gite fuori porta, passeggiate a mare, grigliate all’aperto: niente di tutto questo. Il lockdown impone di stare a casa e il meteo sembra quasi prendersi beffa di tutti i siciliani che non potranno approfittare della bella giornata di oggi. E quindi nessun corteo, anche le consuete polemiche politiche sul valore del 25 aprile sono offuscate da questa emergenza.

Oggi – come ormai di consueto – panifici e supermercati chiusi e ieri molta gente si è precipitata nei supermercati e centri commerciali per fare la spesa; lunghe code e tanta attesa. Così come nei panifici. E poi intensificati i controlli, posti di blocco dovunque e varchi della Favorita chiusi al pubblico per evitare che qualcuno avesse l’insana idea di organizzare una grigliata all’aperto. Poche auto in circolazione, il silenzio regna su tutto. Il 25 aprile 2020 sarà ricordato per questo e per essere arrivato nel pieno del lockdown che ha paralizzato la vita non solo nel nostro Paese, ma in tutto il mondo.

