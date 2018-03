Incidente

Villabate, un altro morto in incidente stradale

Scontro tra un veicolo pesante ed una moto sulle cui cause sono in corso accertamenti

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/03/2018 - 08:50:25 Letto 623 volte

Ancora sangue sulle strade palermitane. E' di un morto il bilancio di un incidente avvenuto sulla strada statale 121 "Catanese", nel territorio di Villabate, in provincia di Palermo. Il sinistro, uno scontro tra un veicolo pesante ed una moto sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha provocato la morte del motociclista.

Il traffico viene deviato sulla viabilità alternativa del comune di Villabate segnalata in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per gli accertamenti della dinamica, per la gestione della viabilita' e per ripristinare la circolazione nel piu' breve tempo possibile.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!