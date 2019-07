Incidente mortale

Un altro omicidio stradale in Sicilia

Era sotto effetto di cocaina e metadone, l'uomo che ha ucciso una 25 anne.

Era sotto effetto di cocaina e metadone, l'uomo che ha ucciso con la sua auto Martina Aprile, 25 anni, a Scicli. Il ragazzo, classe '85, è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale. "Non l'ho vista", ha detto ai militari che lo hanno trovato sotto choc vicino l'auto.

L'incidente è avvenuto intorno alle 1, in viale della Pace nella frazione balneare di Cava d'Aliga. L'uomo ha preso in pieno la giovane con la sua Y10. La ragazza aveva concluso il turno di lavoro nel vicino ristorante e assieme ad un altro collega stava depositando il sacco dei rifiuti in un cassonetto.

