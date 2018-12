bilancio Polizia

''Un anno positivo'' per il questore di Palermo

A parlare Ŕ il Questore di Palermo, Renato Cortese, che durante il tradizionale scambio di auguri con i giornalisti ha fatto il bilancio dell'anno che sta per finire.

Pubblicata il: 23/12/2018

Un anno importante e sicuramente ricco di soddisfazioni. Bilancio positivo per Palermo con i "reati in diminuzione". E' stato un 2018 "impegnativo sul fronte dell’ordine pubblico" ma "siamo riusciti a garantire la sicurezza ai cittadini". A parlare è il Questore di Palermo, Renato Cortese, che durante il tradizionale scambio di auguri con i giornalisti ha fatto il bilancio dell'anno che sta per finire.

Un bilancio - come dicevamo - piu’ positivo. "Siamo intervenuti sulla mafia - dice ancora il Questore - e sul fronte di zone del centro storico come la Vucciria e Ballarò, siamo stati presenti con le richieste di sicurezza da parte dei cittadini. Oggi c’è certamente una movida più contenuta. Anche loro ringraziano le forze di Polizia".

E ancora: "Siamo presenti anche a Ballarò - dice - un quartiere difficile, dove abbiamo fatto tantissimi arresti. La nostra è una presenza costante e continua".

