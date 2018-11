Toninelli a Palermo

Un commerciante di via Amari abbraccia il ministro Toninelli *VIDEO*

Abbraccio commosso tra Danilo Toninelli e un piccolo imprenditore che in lacrime ha consegnato al ministro un foglio con la lista delle attivitą commerciali che hanno chiuso per l'apertura tre anni fa del cantiere dell'anello ferroviario.

Abbraccio commosso tra Danilo Toninelli e un piccolo imprenditore che in lacrime ha consegnato al ministro un foglio con la lista delle attività commerciali che hanno chiuso per l'apertura tre anni fa del cantiere dell'anello ferroviario in via Amari a Palermo e che è al 26% dell'opera.

"Ti capisco, sono figlio di commercianti" ha detto Toninelli all'imprenditore che ha raccontato al ministro le difficoltà vissute dai negozianti per la chiusura di buona parte dell'asse viario dove si trova il cantiere edile. "Io ormai ho chiuso e sono felice di spostarmi in un 'altra zona di Palermo", ha aggiunto il commerciante in lacrime.

