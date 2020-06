Coronavirus

Un farmaco economico contro il Covid-19. ''Può salvare la vita'', dice un noto infettivologo di Palermo *VIDEO*

Un farmaco steroideo ampiamente disponibile da tempo, l’antinfiammatorio desametasone, potrebbe essere un’efficace arma per salvare la vita a pazienti gravi di Covid-19.

Pubblicata il: 17/06/2020

“Finalmente una buona notizia per la terapia del covid, il desametasone può salvare la vita di tante persone affette da Coronavirus”. A dirlo è il professore e infettivologo del Policlinico di Palermo, Antonio Cascio.

Un farmaco steroideo ampiamente disponibile da tempo, l’antinfiammatorio desametasone, potrebbe essere un’efficace arma per salvare la vita a pazienti gravi di Covid-19. Emerge da uno studio dell’Università di Oxford.

“Questo farmaco - prosegue Cascio - secondo uno studio, potrebbe ridurre di un terzo i decessi da covid. Il risultato e sorprendente e avrà un impatto globale”.

Il farmaco sarebbe in grado di ridurre la mortalità del 35 per cento in quei pazienti che hanno avuto bisogno di ventilazione. La BBC nel darne notizia parla del “più grande studio al mondo che sta testando i trattamenti già esistenti”.





