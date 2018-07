Un Festino da record, 400 mila palermitani in strada

Festino di Santa Rosalia

Pubblicata il: 15/07/2018

Un Festino di Santa Rosalia da record. Secondo il Comune almeno 400mila persone si sono riversate fra il Cassaro e il Foro Italico per la 394esima edizione del Festino. Il carro partito all’altezza della Cattedrale, dopo lo spettacolo iniziale, guidato da Leo Gullotta, sul piano di Palazzo Reale, si è diretto verso i Quattro Canti per arrivare, attraverso Porta Felice, al mare. In tutto quattro tappe. Il sindaco ha svelato la statua di Santa Rosalia adolescente, mostrando alla folla una maglietta rossa contro ogni forma di razzismo. Davanti al carro principale, ce ne è un altro più piccolo a forma di barca che ospita otto bambine vestite da “Rosalia”. Di nazionalità diverse, ma tutte nate a Palermo. Anche l’arcivescovo Corrado Lorefice si è unito alla manifestazione in onore della “Santuzza”. “Con il tema di Rosalia bambina – dice Lorefice – Palermo ha avuto l’occasione di riscoprirsi bambina, capace cioè di guardare alla vita e alle relazioni umane con occhi più veri”.

