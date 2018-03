finto Salvini

Un finto Salvini a Palermo, ecco chi è *VIDEO*

Oggi a Palermo la decappottabile con a bordo il finto Salvini ha guidato un corteo di 3 enormi camion vela da 6 metri per 3

01/03/2018

Un finto Matteo Salvini, che come è noto ha intonato cori da stadio contro i napoletani, è partito ieri da Napoli ed è sbarcato in Sicilia. Oggi a Palermo la decappottabile con a bordo il finto Salvini ha guidato un corteo di 3 enormi camion vela da 6 metri per 3, ispirati a quelli del film nominato all’Oscar “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”, sui quali si legge il messaggio: “Ho detto che puzzate. Ora voglio il vostro voto. Perché no, terroni?”.

Secondo gli ultimi sondaggi*, pubblicati prima del 16 febbraio, il centrodestra sarebbe a pochi seggi dalla maggioranza sia alla Camera che al Senato. E paradossalmente, a dare alla Lega i numeri per andare al Governo potrebbero essere proprio i 14 seggi che il partito di Salvini potrebbe vincere al Sud nelle circoscrizioni uninominali**. Per questo Avaaz ha anche pubblicato il sito www.terroni-per-salvini.it, che contiene le informazioni necessarie su come votare in ogni seggio in modo strategico per impedire la vittoria dei candidati della Lega e del centrodestra.

Luca Nicotra, Senior Campaigner di Avaaz, ha dichiarato: “Davvero saranno gli abitanti del Sud a dare a Salvini i seggi per andare al Governo? Non è possibile. Dopo anni della sua propaganda anti-meridionalista ora i cittadini del Sud possono ripagarlo, votando per i candidati locali che hanno maggiori probabilità di battere quelli della Lega. In parole povere: il Sud può fermare Salvini”.

Il tour del finto Salvini fa parte di una azione nazionale di Avaaz, incentrata sulle 25 battaglie elettorali più incerte alla Camera e al Senato in tutta Italia. Molte di queste battaglie sono nei collegi del Sud, dove i candidati del Movimento 5 Stelle sono testa a testa con la coalizione di destra. Altrove, i candidati che si giocano le elezioni sono della coalizione di centrosinistra.

