Coronavirus

Un italiano positivo al Coronavirus

Coronavirus, positivo un italiano sulla Diamond Princess.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/02/2020 - 16:22:32 Letto 368 volte

Un italiano postivo al coronavirus sulla Diamond Princess. Lo conferma la Protezione Civile. I Ministeri degli Affari Esteri, della Salute e della Difesa si stanno concentrando sulle operazioni necessarie per il rimpatrio dei cittadini italiani imbarcati sulla nave da crociera.

"Al momento - spiega la nota - dagli esami sanitari effettuati a bordo della nave, un cittadino italiano risulta positivo al test del Coronavirus. Il lavoro delle autorità coinvolte proseguirà per assicurare il tempestivo rientro di tutti i nostri connazionali, garantendo tutte le procedure di sicurezza necessarie".

In Cina, una vittima che pesa da un punto di vista simbolico a Wuhan: è morto il primario dell'ospedale avamposto della otta al Coronavirus Covid-19. Il dottor Liu Zhiming direttore del Wuchang Hospital di Wuhan, è scomparso questa mattina a 51 anni. Una news online della tv statale Cctv ha scritto che il personale medico inviato dal Beijing Xiehe Hospital aveva riferito che Liu era deceduto per il coronavirus alle 10.30 locali (3.30 in Italia). La Commissione, in seguito, ha fissato l'ora del decesso alle 10.54. Pesanti le ripercussioni economiche dell'epidemia.

