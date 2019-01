Ponte sullo Stretto

Un referendum per il Ponte sullo Stretto: ''Decidano i siciliani!''

Ponte sullo Stretto: decidano i siciliani! Venga indetto Dall'Ars un Referendum consultivo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/01/2019 - 16:05:33 Letto 368 volte

Unione dei Siciliani – Sicilia Nazione è favorevole alla realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Concordiamo con la posizione assunta dal Presidente della Regione Nello Musumeci, e dal VicePresidente Gaetano Armao.

Pur non essendo abituati ad avere certezze assolute, né a pensare di avere la verità in tasca, crediamo che in questo caso le ragioni del SI prevalgano ampiamente su quelle del NO.

Il tema non è semplice e nel tempo le convinzioni di molti sono andate modificandosi. Sono ormai decenni che se ne discute e il dibattito è sempre stato percorso (da entrambi i lati) da posizioni demagogiche ed estremiste che certo non hanno aiutato la Sicilia.

È arrivato però il momento di dire (a prescindere dalla posizione di ciascuno) che, su una questione di tale rilevanza che divide la politica e i cittadini, occorre che DECIDANO I SICILIANI.

Venga indetto dall’Assemblea Regionale Siciliana un Referendum Consultivo, secondo i criteri previsti dalla legge regionale 10 febbraio 2004, n. 1.

Tutti i deputati, favorevoli o contrari al Ponte sullo Stretto, prendano atto che su una questione di così straordinaria rilevanza non può decidere la politica a stretta maggioranza.

Il Referendum potrebbe tenersi, per evitare costi aggiuntivi, in coincidenza con le elezioni europee del prossimo maggio, magari insieme a quello sulla richiesta del riconoscimento degli svantaggi connessi alle condizioni di insularità.

Si aprirebbe così in Sicilia la stagione di una democrazia capace nei momenti importanti di consultare i propri cittadini.

E soprattutto, dopo un Referendum, nessuno potrebbe ignorare la volontà del popolo siciliano espressa democraticamente a maggioranza.

