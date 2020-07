Coronavirus

Un solo nuovo contagio in Sicilia, un agrigentino che arriva dalla Svizzera

Un nuovo contagio in Sicilia nelle ultime 24 ore.

01/07/2020

Un nuovo contagio in Sicilia nelle ultime 24 ore (si tratta di un agrigentino tornato da poco dalla Svizzera) e nessun decesso per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Gli attuali positivi come comunicato dalla Regione alla Protezione civile, attualmente, sono 126, per un totale di 3081 (332 con attività di screening diagnostico).

Rimangono ricoverate 21 persone, di cui 3 in terapia intensiva, mentre sono 105 le persone in isolamento. Sono 2245 (21196 in totale) i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

