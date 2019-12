suicidio

Una donna si lancia dal quinto piano in via Messina a Palermo

Una donna si è suicidata lanciandosi dal balcone.

18/12/2019

Tragedia in pieno centro questa mattina a Palermo. Una donna di mezza età si è suicidata lanciandosi dal balcone al quinto piano di un palazzo in via Messina all'angolo con via Garzilli, a pochi passi da via Libertà.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza, tre pattuglie dei carabinieri e tre della polizia municipale che hanno avviato le indagini. Chiuso quel tratto di strada, Folla di curiosi sul luogo della tragedia.

