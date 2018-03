marijuana

Una serra di ''erba'' in casa, arrestato

La Polizia di Stato ha tratto in arresto C.G., 45enne residente in provincia, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo aveva allestito una piccola serra “indoor” nella sua abitazione, in provincia, corredata da lampade ad incandescenza, ventilatori e convogliatori d’aria.

A scoprirlo sono stati i poliziotti della Digos, giunti nell’abitazione dell’uomo, dopo avere sviluppato spunti investigativi legati ad altre indagini e a distinti episodi criminali.

E’ stato, quindi, scoperto l’ambiente adibito ad illecita coltivazione e sono stati ritrovati bilancini di precisione e la somma di 1150,00 euro, in banconote da 50,00 euro, opportunamente occultate in un tubo di una panca sportiva da allenamento.

Tutto è stato, naturalmente, sequestrato e la natura del ritrovamento fa supporre che il domicilio dell’uomo potesse fungere da centro di produzione e, nello stesso tempo, di smercio di stupefacenti.

Indagini, al riguardo, sono in corso.

