Una Sicilia più digitale con il governo Musumeci *VIDEO*

Il governo Musumeci ha definito la nuova Agenda digitale

Un passo in avanti per Palermo, la cultura, l'università, la sanità, che il governo Musumeci ha definito con la nuova Agenda digitale, dopo avere sospeso, circa un mese fa, il documento che l'ex giunta Crocetta aveva approvato pochi giorni prima delle elezioni regionali.

L'Agenda, apprezzata dal governo qualche giorno fa, è stata presentata in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans dal vice presidente della Regione e assessore all'Economia, Gaetano Armao, e dall'assessore alla Sanità, Ruggero Razza. L'Agenda ha una dotazione finanziaria di 411 milioni di euro.

