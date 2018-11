maltempo palermo

Una storia che si ripete, pioggia ed allagamenti: continua l'allerta meteo gialla

Dopo qualche giorno di tregua, è tornato il vento e la pioggia. Nel primo pomeriggio un violento acquazzone si è abbattuto sul capoluogo siciliano, provocando disagi e allagamenti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/11/2018 - 17:36:48 Letto 1348 volte

Si attendeva maltempo e maltempo è stato, a Palermo. Dopo qualche giorno di tregua, è tornato il vento e anche la pioggia.

Nel primo pomeriggio un violento acquazzone si è abbattuto sul capoluogo siciliano, provocando disagi e allagamenti soprattutto nella zona nord della città. Una vera "bomba d'acqua" in viale Regione Siciliana, con il traffico che è stato rallentato, nella zona di via Lanza di Scalea, nella zona dello stadio "Renza Barbera", in via Ugo la Malfa. Problemi anche a Mondello.

In mattinata alberi, rami e tettoie caduti, distacchi di intonaci e calcinacci, con il maltempo sta provocando disagi anche per chi deve viaggiare.

La Protezione Civile Regionale ha diramato l’avviso per la continuazione dell’allerta gialla, valida fino alle 24 di domani, 28 novembre, per tutta la Sicilia.



In particolare, “dalla serata di oggi, martedi 27 novembre 2018, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti forti dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte, con mareggiate lungo le coste esposte”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!