Una vasca per evitare gli allagamenti a Mondello

Un vasca drenante per prevenire gli allagamenti di Mondello.

Un vasca drenante per prevenire gli allagamenti di Mondello: il Comune affida agli operai del Coime, un intervento da 480mila euro per realizzare una vasca per la raccolta dell’acqua piovana.



Il cantiere sarà montato a Partanna Mondello e la vasca sarà realizzata nello slargo davanti allo stabilimento "Guajana", tra le via Amarilli e Nestore. I lavori non saranno risolutivi – per risolvere il problema degli allagamenti serve un provvedimento straordinario sul sistema fognario - ma aiuterà a evitare che le strade si trasformino in laghi come accade a ogni pioggia. La vasca sarà completata a marzo del 2020. Quando l’inverno sarà finito, però.



Avrà un volume di 570 metri cubi: raccoglierà velocemente l’acqua piovana per poi smaltirla lentamente nel terreno. Un intervento che sarà affiancato dall’appalto da 5,5 milioni gestito dalla Regione per la pulizia del Ferro di cavallo attualmente quasi del tuto ostruito.

